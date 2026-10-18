Москва18 окт Вести.Предоставляющая услуги спутниковой связи компания Starlink вовлечена в активное сотрудничество с Пентагоном. Об этом ИС "Вести" рассказал доцент, заведующий Лабораторией моделирования механических систем и процессов МФТИ, участник федерального проекта "Кадры для космоса" Иван Завьялов.

По его словам, владелец SpaceX, миллиардер Илон Маск при необходимости может выполнять те распоряжения, которые направлены из Пентагона.

Я на 100% уверен, что американская военщина может к нему [Илону Маску] прийти и объяснить, что надо делать, а чего не надо. И я уверен, что он ее послушает и не будет сопротивляться. Он довольно активно сотрудничает с Пентагоном. И с чего бы вдруг ему отказывать? заявил он

Кроме того, на базе технологий Starlink была создана специализированная военная спутниковая система Starshield.

Есть очень крупный и секретный проект Starshield. На часть спутников Starlink начали устанавливать, в том числе, оборудование дистанционного зондирования, камеры. Думаю, в Пентагоне очень быстро сообразили, что Starlink надежнее, чем даже их космические аппараты, благодаря массовости. Потому что 5-7 аппаратов, условно говоря, сбить можно, но как сбить толпу аппаратов и сколько для этого нужно ракет? То есть это нереально пояснил Завьялов

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Киева нет доступа к Starshield для ударов вглубь России.