Конструктор Кузякин: Маск в курсе, что у РФ есть комплекс для борьбы со Starlink

Эксперт: Маск знает о российской системе противодействия Starlink Конструктор Кузякин: Маск в курсе, что у РФ есть комплекс для борьбы со Starlink

Москва13 окт Вести.Илон Маск, основавший SpaceX, в курсе того, что в России существует комплекс "Волна-Купол-Гарант", и знает о его возможностях мешать работе спутниковой сети Starlink. Об этом генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал в интервью РИА Новости.

Комплекс "Волна-Купол-Гарант" работает, технические характеристики мы не раскрываем. Сейчас эта система представляет серьезную проблему для Starlink. Илон Маск в курсе, что появились эффективные средства, нарушающие работу спутниковой системы заявил Кузякин

По его словам, отличие отечественной системы в том, что она работает не с радиоканалом между терминалом на земле и орбитой, а непосредственно с самими космическими аппаратами. Комплекс определяет спутник, пролетающий над зоной его действия, и постоянно ведет его, направляя сфокусированный радиосигнал. В результате аппарат перестает принимать информацию с оборудования, которое находится в зоне покрытия комплекса. Кузякин отметил, что сама идея точечного радиоэлектронного подавления космических аппаратов появилась еще в советских разработках.

Кроме того, руководитель центра напомнил: формально Starlink не должен работать на территории РФ. Однако противники применяют терминалы с перепрошивкой, которые передают ложные координаты и таким образом обходят ограничения. По словам эксперта, группировка спутников технически может обнаруживать такие расхождения в фактическом расположении аппаратуры и блокировать нарушителей.

Потребность в глушении связи Starlink Кузякин подтвердил недавним случаем перехвата украинского аэростата: дрон, к которому был подключен терминал американской сети, действовал в российском воздушном пространстве.

Ранее в США призвали к расследованию роли Starlink при атаке ВСУ на Старобельск.