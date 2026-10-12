В США призвали к расследованию роли Starlink при атаке ВСУ на Старобельск Журналистка США призвала проверить причастность Starlink к удару по Старобельску

Москва12 окт Вести.Американская журналистка Сара Билс в разговоре с РИА Новости высказалась за проведение международного расследования возможного использования спутниковой системы Starlink к удару по колледжу в Старобельске.

Летом Следственный комитет РФ сообщил, что на беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ), в мае 2026 года атаковавших город Старобельск в ЛНР, были установлены антенны Starlink, а предоставленная этой компанией спутниковая связь применялась для наведения.

На месте происшествия следователи среди прочего обнаружили фрагменты упомянутой антенны.

Какую именно роль сыграл Starlink? Кто им управлял? Что SpaceX знает об использовании своих технологий в подобных атаках? Все это вполне обоснованные вопросы. Мы говорим о погибших детях. Почему никто не требует ответов? сказала Билс в беседе с агентством

Журналист выразила недоумение в связи с тем, что эти обстоятельства до сих пор не стали объектом тщательного международного расследования. По мнению Билс, одной из причин сложившейся ситуации может быть влияние Маска.

У меня есть теория: Илон Маск управляет одной из крупнейших социальных платформ в мире, и его регулярно представляют как прогрессивного или доброжелательного технологического визионера считает Билс

Она также раскритиковала западные СМИ за недостаточное освещение трагедии.

Starlink — принадлежащая основанной американским бизнесменом Илоном Маском компании SpaceX спутниковая система, которая предназначена для высокоскоростного доступа в интернет.

В ночь на 22 мая 2026 года Вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Здание общежития, где находились 86 учащихся, обрушилось с пятого по второй этаж. В результате теракта погиб 21 человек.