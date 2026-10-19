Москва19 октВести.Два беспилотника, атаковавшие колледж в Старобельске (ЛНР), управлялись с помощью системы Starlink. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlinkсказал Бастрыкин
22 мая ВСУ совершили террористическую атаку на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате теракта погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
По данным следствия, к удару по Старобельску причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, а также командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск.
Ранее военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову рассказал, что терминалы глобальной спутниковой системы Starlink на Украине применяются для организации работы боевого управления, а также для видеомониторинга.