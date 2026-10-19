Бастрыкин: 2 дрона, атаковавшие колледж в Старобельске, работали через Starlink

Бастрыкин: два БПЛА, атаковавшие колледж в Старобельске, работали через Starlink Бастрыкин: 2 дрона, атаковавшие колледж в Старобельске, работали через Starlink

Москва19 окт Вести.Два беспилотника, атаковавшие колледж в Старобельске (ЛНР), управлялись с помощью системы Starlink. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

ВСУ использовали не менее семи БПЛА моделей Fire Point-1, Fire Point-2, "Сичень" и RZ-100, два из которых работали через систему спутниковой связи Starlink сказал Бастрыкин

22 мая ВСУ совершили террористическую атаку на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета​​​. В результате теракта погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

По данным следствия, к удару по Старобельску причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, а также командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск.

Ранее военный обозреватель Евгений Поддубный в интервью Евгению Попову рассказал, что терминалы глобальной спутниковой системы Starlink на Украине применяются для организации работы боевого управления, а также для видеомониторинга.