Пакистанский журналист: западные СМИ почти не освещали трагедию в Старобельске

Пакистанский журналист обвинил западные СМИ в игнорировании атаки на Старобельск Пакистанский журналист: западные СМИ почти не освещали трагедию в Старобельске

Москва5 окт Вести.Западные СМИ практически не освещали удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, в результате которого погибли студенты.

Об этом агентству РИА Новости пакистанский журналист и ближневосточный обозреватель Мохаммад Джон Хуссейн.

За их гибель никто не понес ответственности. Не было попыток расследовать действия Украины, западные СМИ не уделили этой трагедии должного внимания, что прискорбно заявил журналист

По его словам, хотя страны Запада регулярно выступают за защиту прав человека, они не уделяют достаточного внимания потерям среди мирного населения в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Эти страны ежедневно говорят о правах человека, праве на образование, жизнь, свободу и других правах, однако при этом продолжают сотрудничать и вносить свой вклад в то, что, по моему мнению, привело к массовой гибели людей в Донбассе добавил собеседник агентства

Боевики ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского педагогического колледжа 22 мая. Дроны со взрывчаткой были направлены именно в здания, где ночью спали студенты. В результате погиб 21 человек, еще 65 пострадали.

При этом, как сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, репортеры из 19 стран, в том числе западных, не могли сдержать эмоций при виде окровавленных личных вещей студентов, смешанных с обломками беспилотников. Она отметила, что на месте трагедии побывали более 50 представителей СМИ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не забудет преступлений, совершенных Киевом во время ударов по колледжу.