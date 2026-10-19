Бастрыкин: ущерб от атак ВСУ на Старобельск достигает 1,2 миллиарда рублей

Бастрыкин сообщил о размере ущерба от удара ВСУ по колледжу в Старобельске Бастрыкин: ущерб от атак ВСУ на Старобельск достигает 1,2 миллиарда рублей

Москва19 окт Вести.Ущерб от атак ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) оценен в 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что судебно-экспертный центр СК России провел оценку повреждений колледжа.

Проведены комплексные строительно-технические экспертизы, установившие, что в результате этого теракта причинен ущерб в 1,2 миллиарда рублей сказал Бастрыкин

Председатель СК добавил, что два беспилотника, атаковавшие колледж в Старобельске, управлялись с помощью системы Starlink.

22 мая ВСУ совершили террористическую атаку на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета​​​. В результате теракта погиб 21 человек, более 40 получили ранения.

По данным следствия, к удару по Старобельску причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, а также командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск.