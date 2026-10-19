Москва19 октВести.Ущерб от атак ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) оценен в 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
В беседе с РИА Новости он пояснил, что судебно-экспертный центр СК России провел оценку повреждений колледжа.
Проведены комплексные строительно-технические экспертизы, установившие, что в результате этого теракта причинен ущерб в 1,2 миллиарда рублейсказал Бастрыкин
Председатель СК добавил, что два беспилотника, атаковавшие колледж в Старобельске, управлялись с помощью системы Starlink.
22 мая ВСУ совершили террористическую атаку на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате теракта погиб 21 человек, более 40 получили ранения.
По данным следствия, к удару по Старобельску причастны командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, начальник главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, а также командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра" Андрей Клименко. Им заочно предъявлено обвинение, они объявлены в международный розыск.