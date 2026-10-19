ВСУ взламывают терминалы Starlink для нанесения дальнобойных ударов по России Эксперт Кузякин: SpaceX знает о регулярном взломе терминалов Starlink на Украине

Москва19 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) взламывают терминалы спутниковой связи Starlink с целью их дальнейшего использования на линии боевого соприкосновения для нанесения дальнобойных ударов по территории России. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он отметил, что компания SpaceX, которой принадлежит система Starlink, запрещает обслуживание терминалов на территории России, а также на линии боевого соприкосновения.

Всушники варварским образом взламывают эти терминалы, вырезают у него угол, шунтируют модуль, который определяет пространственные координаты, то есть там, где этот терминал находится. И когда терминал выходит в эфир, он сообщает, что он находится, например, не в районе Кривого Рога, а где-то в Центральной Европе. И компания начинает его обслуживать. Установленный такой мобильный терминал на дрон позволяет ему работать уже на территории РФ рассказал Кузякин

При этом, по его словам, в SpaceX знают о регулярных взломах их терминалов на Украине.

Такого рода взлом осуществляется регулярно, и компания об этом знает. Она попускает возможность взлома, тем самым косвенно участвуя в ударах по территории Российской Федерации вот этими ударными дальнолетами подчеркнул эксперт

Ранее госсекретарь США Марко Рубио осадил главу киевского режима Владимира Зеленского, жестко ответив на его претензии к работе спутниковых терминалов Starlink на Украине.