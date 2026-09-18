Москва18 сен Вести.ВСУ для ударов по территории России врезают шунт в терминал Starlink. Об этом ИС "Вести" рассказал главный конструктор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

ВСУ покупает, допустим, во Франции тарелки, совершенно варварским способом вырезает, по-моему, правый угол, где находится терминал Starlink. В углу находится небольшой модуль, который определяет текущие пространственные координаты терминала. Поскольку спутники проходят по орбите, тарелка должна знать точно свою геолокацию для того, чтобы, подгрузив альманах спутников в зависимости от точки, где вы находитесь, и от точного времени, направить луч для передачи и приема, чтобы, сопровождая спутник, иметь с ним контакт. ВСУ закупают эти терминалы, врезают модуль, который определяет координаты терминала Starlink и вместо него ставится цифровой шунт, который подставляет терминалу те координаты, которые вы скажете. То есть терминал думает, что он находится во Франкфурте-на-Майне, а в этот момент он находится где-нибудь под Кривым Рогом, например отметил Кузякин

Как пояснил эксперт, в момент связи со спутником терминал сообщает ему подложные координаты.

Формально Илон Маск позволяет себя обманывать в том смысле, что терминал есть, но он не находится под Кривым Рогом. Информация о том, что он находится под Кривым Рогом не уходит на спутник. Он сообщает ту информацию, которую подает ему взломанная система, тот самый шунт. Однако, когда дрон идет вглубь нашей территории, он продолжает работать ровно так же и сообщает, что он в ЕС находится. И офис компании в Калифорнии очень легко может сопоставить, что терминал, который находится во Франкфурте-на-Майне, сейчас находится над Московской областью. Спутник, который его обслуживает, находится над Московской областью. То есть это такая вот дыра в безопасности, которую компания "Старлинк" физически не закрывает, позволяя ВСУ работать над нашей территорией, обходя таким образом запрет подчеркнул он

Ранее конструктор Дмитрий Кузякин также рассказал, почему ВСУ сделали основную ставку на Starlink.