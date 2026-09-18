Москва18 сен Вести.ВСУ используют систему предпринимателя Илона Маска Starlink из-за отсутствия собственных технологий и разработок. Об этом ИС "Вести" рассказал главный конструктор центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Он также подчеркнул, что у противника даже близко нет того, что есть у России.

Поэтому ВСУ сделали основную ставку на Starlink. Не надо создавать сложные вычислительные комплексы, настраивать сложное радиотехническое оборудование, не надо его масштабировать. Просто лепишь тарелку на дрон, он у тебя полетел на территорию РФ, и ты в любой момент к терминалу можешь подключиться, к бортовому компьютеру, для получения необходимой информации или подключиться к видеопотоку с той камеры, которая на дроне установлена. Из-за этой легкости в получении такой сложной технологии... То есть ВСУ, они же там не запускали спутники, ничего не делали, они взяли и получили возможность работать через Starlink пояснил Кузякин

Между тем, военный эксперт, политолог Евгений Михайлов объяснил, объяснил, для чего был нанесен удар по офису компании "Киевстар".