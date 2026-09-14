Эксперт Михайлов об ударе по "Киевстару": это удар по криптоключам SIM-карт ВСУ

Военный эксперт объяснил, для чего был нанесен удар по офису компании "Киевстар" Эксперт Михайлов об ударе по "Киевстару": это удар по криптоключам SIM-карт ВСУ

Москва14 сен Вести.Удар Вооруженных сил России по офису телекоммуникационной компании "Киевстар" – атака по криптоключам SIM-карт, которыми пользуются украинские боевики. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Он объяснил, что эти SIM-карты могут напрямую выходить на спутники Starlink и получать через них наведения.

Сейчас мы видим удар по "Киевстару" по двум дата-центрам. Это крупнейшая телекоммуникационная компания Киева, которая обладает современными технологиями, и удар по дата-центрам — это удар по криптоключам SIM-карт, которыми пользуются бойцы ВСУ, штабы и прочие сказал Михайлов

По словам эксперта, "Киевстар" оказывал огромную поддержку Вооруженным силам Украины.

Более того, хоть и не отмечается сейчас снижение абонентской активности, я думаю, что в ближайшие дни мы уже отметим резкое снижение возможности сбора средств. Для ВСУ через SIM-карты, через абонентов. После удара российских военных по дата-центрам "Киевстара" резко снизится возможность собираемости помощи ВСУ через сотовую связь. В последнее время собирает десятки миллионов гривен и, соответственно, сейчас эта возможность сведена к минимуму. Об этом уже говорят украинские каналы добавил он

14 сентября Минобороны РФ отчиталось, что российские беспилотные летательные аппараты поразили здание компании "Киевстар" в Киеве.