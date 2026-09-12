Москва12 сен Вести.В Киеве беспилотник "Герань-4" ударил по зданию подразделения телекоммуникационной компании "Киевстар", обеспечивающей работу спутниковой связи Starlink, используемой для наведения дронов ВСУ.

По данным украинских СМИ, нанесение удара подтвердил Владимир Зеленский.

Лидер киевского режима отметил, что удары российской армии пришлись по "сугубо мирной" компании.

Ранее Вооруженные силы РФ доложили о нанесении ударов по логистическим центрам Украины, задействованным в производстве и хранении БПЛА. Кроме того, российская армия поразила data-центры в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.