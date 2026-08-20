МО РФ заявило о поражении пункта разведки ВСУ в Киевской области

Минобороны РФ заявило о поражении объекта разведки ВСУ под Киевом МО РФ заявило о поражении пункта разведки ВСУ в Киевской области

Москва20 авг Вести.Российские военные нанесли удар беспилотником "Герань-4 Сикер" по пункту постоянной дислокации подразделения радиоэлектронной разведки ВСУ в районе поселка Калиновка Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате удара цель поражена говорится в сообщении оборонного ведомства

В ночь на 20 августа российские вооружённые силы нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса, транспортно-логистическим узлам и складским комплексам в Киеве и Киевской области.

В операции применялись средства поражения наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты большой дальности.