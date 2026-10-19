Журналист Христофору: Рубио не принял претензий Зеленского на работу Starlink

Поставил на место: Христофору об ответе Рубио Зеленскому насчет Starlink Журналист Христофору: Рубио не принял претензий Зеленского на работу Starlink

Москва19 окт Вести.Госсекретарь США Марко Рубио осадил главу киевского режима Владимира Зеленского, жестко отреагировав на его претензии к работе спутниковых терминалов Starlink на Украине.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

Рубио своим комментарием поставил Зеленского на место. Похоже, в Белом доме пытаются дистанцироваться от Зеленского и его действий отметил Христофору

По оценке эксперта, слова американского госсекретаря о том, что Зеленский не понимает, о чем говорит, прямо указали на оторванность украинского политика от реалий на земле.

18 октября глава американской дипломатии сообщил, что Белый дом не отдавал никаких распоряжений по поводу ограничении работы терминалов Starlink на Украине.

Ранее Рубио заявил, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к его превращению в значительно более опасное региональное противостояние.

Госсекретарь США назвал украинский конфликт чрезвычайно опасным, поскольку, по его мнению, в настоящее время он в тупике. Рубио отметил, один из вариантов выхода из этой ситуации – мирные переговоры.

Позднее Зеленский отреагировал на слова главы американского внешнеполитического ведомства, заявив об отсутствии дипломатического тупика нет. Он также раскритиковал Вашингтон за нежелание выполнять все запросы Киева.