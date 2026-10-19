Москва19 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует сосредоточиться на прекращении конфликта. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами.

То, на чем он (Зеленский) должен сосредоточиться, и на чем мы сами хотим сосредоточиться, это окончание этой войны. Это то, на чем он должен сосредоточиться. Мы хотели бы, чтобы все на этом сосредоточились сказал Рубио

На вопрос о том, действительно ли США приостановили обмен разведывательной информацией в начале этой недели, как ранее заявил Зеленский, Рубио ответил, что никакой паузы не было.

Я не знаю, откуда он берет эти сведения и почему он говорит это прессе. Никакой паузы не было сказал госсекретарь США

Ранее госсекретарь США Марко Рубио осадил главу киевского режима Владимира Зеленского, жестко ответив на его претензии к работе спутниковых терминалов Starlink на Украине.