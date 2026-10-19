Москва19 октВести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не намерен комментировать каждое выступление главы киевского режима Владимира Зеленского в СМИ.
Так он ответил, когда журналисты попросили его прокомментировать информацию о перерывах в предоставлении Украине разведданных США.
Я не буду продолжать комментировать и отвечать всякий раз, когда он говорит что-то в интервью СМИсказал Рубио журналистам в Самарканде, где находится с официальным визитом
Ранее Зеленский сообщил, что обмен данными между странами был на некоторое время прерван.