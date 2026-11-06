Москва6 ноя Вести.Госсекретарь и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио в интервью газете The New York Times (NYT) опроверг сообщения СМИ о своей возможной отставке.

Некоторые СМИ сообщили, что Рубио уйдет со своего поста с целью подготовки к участию в следующих выборах президента США.

Я люблю свою работу. Кроме того, я всегда смеюсь, когда кто-то говорит, что я покину свою должность. Я спрашиваю в ответ: "Какую из [них]?" Я не знаю, откуда у СМИ взялись сведения о якобы имеющихся у меня планах уйти в отставку приводит NYT слова Рубио

План всегда заключался в том, чтобы работать на президента США Дональда Трампа до окончания срока его полномочий, заключил Рубио.