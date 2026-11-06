Москва6 нояВести.Госсекретарь США Марко Рубио готов поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит участвовать в президентских выборах в 2028 году. Вэнс - хороший друг, заявил Рубио в интервью газете The New York Times (NYT).
Если Джей Ди примет участие в президентской гонке, он станет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который его поддержитпояснил Рубио
Газета The Independent написала, что Рубио может уйти в отставку ради участия в президентских выборах 2028 года, а его главным оппонентом может стать Вэнс.