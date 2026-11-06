Рубио поддержит Вэнса в случае его участия в президентской гонке в 2028 году

Рубио признался, кого поддержит на выборах президента США в 2028 году Рубио поддержит Вэнса в случае его участия в президентской гонке в 2028 году

Москва6 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио готов поддержать вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот решит участвовать в президентских выборах в 2028 году. Вэнс - хороший друг, заявил Рубио в интервью газете The New York Times (NYT).

Если Джей Ди примет участие в президентской гонке, он станет феноменальным кандидатом. Я говорил об этом публично и скажу еще раз: я буду первым человеком, который его поддержит пояснил Рубио

Газета The Independent написала, что Рубио может уйти в отставку ради участия в президентских выборах 2028 года, а его главным оппонентом может стать Вэнс.