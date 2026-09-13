Москва13 сенВести.Президент США Дональд Трамп пока не готов публично поддержать выдвижение вице-президента США Джей Ди Вэнса на выборах главы государства 2028 года.
Журналисты спросили, кто может составить действующему вице-президенту конкуренцию на президентских выборах.
Пока слишком рано. Он великолепен, у нас очень много великолепных людейзаявил Трамп перед вылетом из Ирландии в США
Ранее участники промежуточного съезда Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США) скандировали "сорок восьмой" во время выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.
Следующие президентские выборы в США пройдут в 2028 году. На них граждане Америки выберут 48-го президента страны.