Трамп пока не готов публично поддержать выдвижение Вэнса кандидатом в президенты

"Пока слишком рано". Трамп о поддержке кандидатуры Вэнса на выборах президента Трамп пока не готов публично поддержать выдвижение Вэнса кандидатом в президенты

Москва13 сен Вести.Президент США Дональд Трамп пока не готов публично поддержать выдвижение вице-президента США Джей Ди Вэнса на выборах главы государства 2028 года.

Журналисты спросили, кто может составить действующему вице-президенту конкуренцию на президентских выборах.

Пока слишком рано. Он великолепен, у нас очень много великолепных людей заявил Трамп перед вылетом из Ирландии в США

Ранее участники промежуточного съезда Республиканской партии в Далласе (штат Техас, США) скандировали "сорок восьмой" во время выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Следующие президентские выборы в США пройдут в 2028 году. На них граждане Америки выберут 48-го президента страны.