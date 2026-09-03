Джей Ди Вэнс: крайний срок боевых действий против Ирана не установлен

Вице-президент США ушел от ответа на вопрос об окончании конфликта с Ираном Джей Ди Вэнс: крайний срок боевых действий против Ирана не установлен

Москва3 сен Вести.Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс отказался рассказать, закончат ли Соединенные Штаты боевые действия против Ирана к ноябрю 2026 года.

В начале ноября в США пройдут промежуточные выборы в Палату представителей Сената, они запланированы на 3 ноября.

Наш настрой заключается в том, что мы не станем устанавливать искусственного крайнего срока сообщил Вэнс на брифинге в Белом доме

Вице-президент отказался называть вооруженное противостояние Вашингтона и Тегерана "войной".

Я бы не называл это войной. Активной стрельбы в настоящее время нет подчеркнул замглавы Белого дома

Он также отметил, что именно США помогают миру в спасении от энергетического кризиса, защищая коммерческое судоходство.

Единственная причина отсутствия мирового энергетического кризиса - это лидерство президента (США Дональда Трампа - прим. ред.) и отличная работа наших вооруженных сил полагает Вэнс

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф встретился с советником по национальной безопасности ОАЭ шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана.

До этого Дональд Трамп сообщил, что у Тегерана дела идут "совсем неважно", поэтому республика близка к экономическому краху.