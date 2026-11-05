Трамп допустил, что Вэнс не будет баллотироваться в президенты США Трамп: Вэнс, возможно, не станет участвовать в президентской кампании 2028 года

Москва5 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп допустил, что вице-президент Джей Ди Вэнс может отказаться выдвигать свою кандидатуру на пост главы страны на очередных президентских выборах.

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в строящемся банкетном зале Белого дома.

Мы говорили о многих вещах, но посмотрим, что будет. Вы не знаете, кто еще говорит о том, чтобы баллотироваться. Люди могут баллотироваться. Возможно, многие захотят принять участие в гонке. А может, и никто не захочет. Может, и он не будет баллотироваться. Не знаю, кто будет баллотироваться сказал Трамп

По словам главы Белого дома, конкретной кандидатуры на пост следующего президента США пока нет.

Сам он не имеет права участвовать в президентской кампании в 2028 году, поскольку согласно действующему законодательству одно и то же лицо не может занимать пост президента США более двух сроков.

В октябре вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не исключает выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах 2028 года. Он отметил, что решение еще не принято, и он обстоятельно обдумает этот вопрос в будущем.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у республиканцев сильная "скамейка запасных" на выборах 2028 года.