СМИ узнали позицию Трампа по поводу президентских выборов в США в 2028 году CBS: Трамп пока воздерживается от обсуждения выборов-2028 со своим окружением

Москва4 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп пока не обсуждает со своими советниками перспективу возможного участия в президентских выборах в США в 2028 году, сообщил CBS.

По данным телеканала, который ссылается на недавнее интервью президента Соединенных Штатов, такой сценарий сопряжен "с серьезными конституционными и юридическими препятствиями".

Сам Трамп отметил, что у Республиканской партии есть "очень хороший выбор" возможных кандидатов в рамках предстоящей избирательной кампании.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, один и тот же человек не может быть избран президентом более двух раз. Трамп уже возглавлял страну в 2017–2021 годах, а в январе 2025 года вновь вступил в должность главы государства.

Трамп не исключал переизбрания на третий срок и заявлял, что "есть пути" для выдвижения. В то же время действующий глава Белого дома признает наличие законодательных ограничений для этого.