Трамп сохранит политическое влияние после ухода с поста президента Axios: Трамп сохранит политическое влияние после окончания президентского срока

Москва9 сен Вести.Президент США Дональд Трамп сохранит значительное политическое влияние даже после завершения президентского срока, утверждает портал Axios.

Трамп останется доминирующей политической фигурой даже после окончания своего срока сказал один из советников Трампа

По данным издания, большинство высокопоставленных чиновников Белого дома и представители Республиканской партии в частных разговорах больше не пытаются убедить Трампа принять то или иное решение либо отказаться от своих инициатив и принципов.

Портал отмечает, что республиканцы на протяжении почти десяти лет соглашались с большинством требований и идей Трампа, объясняя это тем, что его политические инстинкты часто оказывались точнее их собственных.

Следующие выборы президента США состоятся в 2028 году.

Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух сроков по четыре года. Для Трампа нынешний срок уже второй.