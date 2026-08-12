Трамп посетовал на законы в США из-за невозможности переизбраться на третий срок

Трамп пожаловался на строгость американских законов Трамп посетовал на законы в США из-за невозможности переизбраться на третий срок

Москва12 авг Вести.Президент США Дональд Трамп хотел бы переизбраться на пост главы государства в третий раз, однако американский закон "очень строг" и не позволяет этого сделать.

Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, запись которой опубликована на YouTube‑канале Magno News.

Я бы хотел баллотироваться, но закон очень строг сказал Трамп

Он также добавил, что его переизбрания "все хотят".

Второй срок Трампа завершится в январе 2029 года. Конституция США ограничивает пребывание в должности президента только двумя сроками.

Тем не менее Трамп неоднократно допускал, что может стать президентом в третий раз.