Москва12 авгВести.Президент США Дональд Трамп хотел бы переизбраться на пост главы государства в третий раз, однако американский закон "очень строг" и не позволяет этого сделать.
Об этом глава Белого дома заявил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, запись которой опубликована на YouTube‑канале Magno News.
Я бы хотел баллотироваться, но закон очень строгсказал Трамп
Он также добавил, что его переизбрания "все хотят".
Второй срок Трампа завершится в январе 2029 года. Конституция США ограничивает пребывание в должности президента только двумя сроками.
Тем не менее Трамп неоднократно допускал, что может стать президентом в третий раз.