Трамп заявил, что не может выдвигаться на третий срок из-за законодательства

Трамп рассказал, что мешает ему баллотироваться на третий срок Трамп заявил, что не может выдвигаться на третий срок из-за законодательства

Москва1 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что хотел бы еще раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, но не может сделать это из-за законодательства.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, вступившей в силу в 1951 году, количество президентских сроков для одного человека ограничивается максимум двумя сроками.

Я бы с радостью выдвинулся, если бы имел возможность, но формулировки очень четкие сказал глава Белого Дома в интервью изданию New York Post

Ранее Трамп рассказал, что остался бы в должности главы государства еще на один срок, если бы была такая возможность.

Он также допустил возможность баллотироваться на третий срок, поскольку, по его мнению, выборы 2020 года были сфальсифицированы.