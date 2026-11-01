Москва1 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что хотел бы еще раз выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, но не может сделать это из-за законодательства.
Согласно 22-й поправке к Конституции США, вступившей в силу в 1951 году, количество президентских сроков для одного человека ограничивается максимум двумя сроками.
Я бы с радостью выдвинулся, если бы имел возможность, но формулировки очень четкиесказал глава Белого Дома в интервью изданию New York Post
Ранее Трамп рассказал, что остался бы в должности главы государства еще на один срок, если бы была такая возможность.
Он также допустил возможность баллотироваться на третий срок, поскольку, по его мнению, выборы 2020 года были сфальсифицированы.