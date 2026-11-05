Рубио может покинуть Госдеп для борьбы за выдвижение от республиканцев в 2028-м Independent допускает отставку Рубио ради президентских выборов 2028 года

Москва5 ноя Вести.Госсекретарь США Марко Рубио может сложить полномочия ради участия в президентских выборах 2028 года. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в США и Великобритании.

Госсекретарь США ... готовится к гонке за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года говорится в публикации

По информации издания, его главным потенциальным соперником может стать действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Как отмечает The Independent, собеседники издания допускали уход Рубио с поста еще до промежуточных выборов в Конгресс, по результатам которых демократы получили контроль над обеими палатами. После поражения республиканцев на выборах источники стали еще увереннее в вероятности его отставки.

Ранее The Washington Sun обсудила с десятью источниками возможных преемников Рубио. Среди кандидатур оказался посол США в Индии Серджио Гор.