Стало известно, кто может сменить Рубио на посту госсекретаря США WS: Посол в Индии может стать новым госсекретарем США

Москва5 ноя Вести.После поражения республиканцев на выборах в администрации президента США Дональда Трампа обсуждают, кто может сменить Марко Рубио на посту госсекретаря. Среди основных кандидатов - посол США в Индии Серджио Гор. Об этом сообщает издание The Washington Sun (WS) со ссылкой на десять источников, знакомых с обсуждением.

После поражения республиканцев на промежуточных выборах некоторые представители Госдепартамента и республиканских кругов полагают, что Рубио может покинуть администрацию, чтобы подготовиться к участию в президентских выборах 2028 или 2032 года - пишет издание

Среди возможных постов, которые может занять Гор не только кресло госсекретаря, но и должность его заместителя вместо Кристофера Ландау, а также место главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс, заявил один из источников.

Сам Серджио Гор опроверг эту информацию.

Эта история - полная и абсолютная чушь. Госсекретарь Марко Рубио доказал, что он самый квалифицированный, успешный и выдающийся госсекретарь в истории. Ему нет замены, и он мой близкий друг. Я совершенно не заинтересован ни в какой другой должности заявил посол изданию

В Госдепе также отвергли сообщения о возможном повышении Гора. Помощник госсекретаря по связям с общественностью Дилан Джонсон назвал их слухами.

Серджио Гор ранее возглавлял управление кадровой политики Белого дома и работал в штабе Дональда Трампа на выборах 2024 года. Послом США в Индии Гор стал в ноябре 2025 года. Помимо этой должности, он занимает пост спецпосланника США по Южной и Центральной Азии.