Politico: администрацию США не устраивает ни один кандидат на пост генсека ООН

Ни один кандидат в генсеки ООН не устраивает Белый дом, пишут СМИ Politico: администрацию США не устраивает ни один кандидат на пост генсека ООН

Москва11 окт Вести.Ни один из кандидатов на пост генерального секретаря ООН не устраивает руководство США, сообщило Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания пояснили, что все претенденты, по мнению президента США Дональда Трампа, не разделяют его мировоззрение и стремление к радикальным переменам в ООН.

Один из сотрудников Госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон хочет видеть на посту генсека "разрушителя устоев".

Во всем списке не хватает реформаторов, которых хотели бы видеть США. А некоторые кажутся еще более типичными представителями прежнего порядка высказался другой источник

Отдельно источники издания прокомментировали возможность избрания фаворита гонки за пост генсека – бывшего вице-президента Коста-Рики Ребекку Гринспан.

Удачи в попытках найти хоть одного республиканца, который поддержит финансирование регулярного бюджета ООН сказал источник

Ранее стало известно, что Гринспан продолжает лидировать после четвертого предварительного голосования в Совете Безопасности ООН. По данным СМИ, кандидатуру Гринспан поддержали десять членов СБ ООН, трое выступили против, двое воздержались.

Следом за Гринспан идут бывший министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. У обоих по 8 голосов в поддержку, но у Гросси больше голосов против – 7 против 6.

Всего на должность следующего генерального секретаря претендуют 7 человек. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.