Лидером после нового голосования на пост генсека ООН остается Ребека Гриспан

Лидерство в гонке за пост генсека ООН – за экс-вице-президентом Коста-Рики Лидером после нового голосования на пост генсека ООН остается Ребека Гриспан

Москва30 сен Вести.Бывший вице-президент Коста-Рики (1994–1998 гг.) Ребека Гринспан продолжает лидировать после четвертого предварительного голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по выбору нового генерального секретаря всемирной организации, сообщил источник РИА Новости.

Совет Безопасности проводит в закрытом режиме предварительные голосования, чтобы определить кандидата на указанную должность, которого затем рекомендует Генеральной Ассамблее. Согласно Уставу ООН, этот орган уполномочен назначить генсека.

Итоги каждого раунда голосования не разглашаются, но баллы конфиденциально доводятся до стран, выдвинувших претендентов.

По данным источника агентства, по итогам голосования Гринспан сохранила первенство, ее кандидатуру поддержали 10 членов СБ, трое проголосовали против, еще двое воздержались.

Следом идут бывший министр иностранных дел Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Аргентина). У обоих по 8 голосов в поддержку, но у Гросси больше голосов против: 7 против 6.

Всего на должность следующего генерального секретаря претендуют 7 человек. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Гринспан ранее говорила о готовности взаимодействовать с Россией, называя диалог с РФ важным для организации. Она также заявляла, что в случае избрания будет способствовать установлению мира на Украине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов заявил, что в СБ ООН нет консенсуса по поводу кандидата на пост генсека. Он уточнил, что претенденты, не способные получить достаточную поддержку, уже "зашатались".

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что среди кандидатов на пост генерального секретаря всемирной организации есть люди, достойные этой должности.