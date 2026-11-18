МИД: выборы кандидатов на пост Генсека ООН идут непросто МИД: выборы кандидатов на пост Генсека ООН идут непросто

Москва18 ноя Вести.Выбор кандидатов на пост Генсека ООН идет непросто, заявил замглавы МИД Александр Алимов в интервью РИА Новости.

[Выбор идет] непросто, явного фаворита пока нет приводит РИА Новости слова Алимова

Между тем бывший вице-президент Коста-Рики, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан укрепила лидерство по итогам восьмого предварительного голосования в Совете Безопасности (Совбезе) ООН по кандидатурам на пост Генсека ООН. Кандидатуру Гринспан поддержали 12 из 15 членов Совбеза, еще три высказались против.

Второе место сохранил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, получивший девять голосов в поддержку при четырех против и двух воздержавшихся.

На третьем месте оказался постпред Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, которого поддержали восемь членов Совбеза, пятеро выступили против, еще двое воздержались.

Члены Совбеза ООН проводят предварительные голосования для определения кандидата на пост Генсека ООН, которого Совбез затем рекомендует Генеральной Ассамблее ООН.

В соответствии с Уставом ООН Генсека назначает Генассамблея по рекомендации Совбеза.

Процедура носит закрытый характер: в бюллетенях членов Совбеза для каждого претендента предусмотрены три варианта оценки - "поддерживаю", "не поддерживаю" или "воздерживаюсь".

Второй и последний срок полномочий нынешнего Генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.