Москва18 ноя Вести.Российская сторона полагает, что место генерального секретаря ООН должен занять представитель Латинской Америки. Об этом заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.

До настоящего времени позиция Российской Федерации сохранения неизменной: мы уважаем принцип географической ротации, согласно которому место генсека должен занять представитель региона Латинской Америки и Карибских стран сказал Алимов

Замглавы МИД России отметил, что как только будет очевидно, что ни у одного из этих кандидатов нет реальных шансов, тогда можно будет смотреть на другие регионы.

До этого Алимов также заявлял, что выбор кандидатов на пост генсека ООН идет непросто.

Ранее в Министерстве иностранных дел России предупредили о последствиях неизбрания нового генсека ООН до конца года. Ведомство также озвучило ключевые требования к кандидату.