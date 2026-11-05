МИД РФ назвал ключевые требования к кандидату в генсеки ООН МИД РФ перечислил определяющие для кандидата в генсеки ООН качества

Москва5 ноя Вести.Россия при выборе следующего генерального секретаря ООН будет обращать внимание на беспристрастность кандидата и его готовность противостоять давлению извне. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

Он обратил внимание на то, что среди претендентов на пост генсека всемирной организации нет людей, неизвестных по нынешнему или предыдущему месту работы. Официальная Москва делает выводы, исходя из имеющегося опыта взаимодействия с каждым из них.

Руководствуемся при этом, если хотите, чисто житейским и весьма прагматичным подходом: все уже так или иначе имели возможность на деле показать, на что они способны отметил глава профильного департамента МИД России

Отвечая на вопрос о возможных визитах потенциальных претендентов в Москву, Логвинов отметил, что сейчас подобные поездки не планируются.

Дипломат добавил, что наиболее подходящей площадкой для представления предвыборных программ остаются брифинги в Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности ООН.

Всего на должность следующего генерального секретаря претендуют 8 человек. Полномочия действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что среди кандидатов на пост генерального секретаря всемирной организации есть люди, достойные этой должности.