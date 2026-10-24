МИД: РФ надеется на ослабление влияния Запада в ООН при новом генсеке

В МИД РФ выразили надежду на очистку ООН от диктата Запада при новом генсеке МИД: РФ надеется на ослабление влияния Запада в ООН при новом генсеке

Москва24 окт Вести.Россия связывает смену генерального секретаря ООН с возможностью реформирования работы организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в обращении по случаю Дня Организации Объединенных Наций.

В Telegram-канале дипломат отметил, что в деятельности всемирной организации сохраняются серьезные проблемы. Он призвал восстановить принципы коллегиальности и обеспечить соблюдение положений устава ООН.

Необходимо приложить максимум усилий, чтобы … адаптировать ооновские механизмы к современным полицентричным реалиям, отказаться от закулисных договоренностей в пользу честного и взаимоуважительного диалога, усилить голос Глобального Юга, очистить секретариат от диктата Запада подчеркнул он

По словам Логвинова, Москва в связи с этим возлагает особые надежды на выборы нового генсекретаря.

В настоящее время на должность генерального секретаря претендуют кандидаты из Гайяны, Коста-Рики, Аргентины, Эквадора, Уганды и ОАЭ.

Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша завершатся 31 декабря 2026 года.