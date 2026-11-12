МИД РФ предупредил о последствиях неизбрания нового генсека ООН до конца года МИД РФ: затягивание выборов генсека ООН приведет к неразберихе после 31 декабря

Москва12 ноя Вести.Нового генерального секретаря ООН нужно утвердить до конца текущего года, в противном случае возникнет неясность с тем, кто будет выполнять обязанности руководителя всемирной организации.

Об этом ТАСС сообщил директор Департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов.

Дипломат напомнил, что полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша заканчиваются 31 декабря 2026 года, поэтому Москва делает все возможное для обеспечения выборов руководителя организации.

Это касается и непосредственно работы с кандидатами, и проведения раундов индикативных голосований. Однозначного понимания, что будет после 31 декабря, тоже нет. Есть разные варианты: техническое продление полномочий нынешнего генерального секретаря, назначение временно исполняющего обязанности из числа его нынешних заместителей сказал Логвинов

Дипломат отметил, что этот вопрос зависит, в том числе, от планов заместителей генсека ООН. Некоторые из них, по их словам, намерены покинуть занимаемые должности, продолжил собеседник агентства.

Кроме того, срок полномочий первого заместителя генсека связан со сроком полномочий самого генерального секретаря всемирной организации. Однако автоматического перехода поста к первому заместителю не будет.

Это все грозит создать не то чтобы неразбериху, но лучше до этого ситуацию не доводить подытожил Логвинов

Он также обратил внимание, что в досье должна была сохраниться справка времен избрания Антониу Гутерриша десять лет назад.

Нет (такого документа – прим. ред.) не то что по месяцам, нет четко расписанной процедуры. Она складывается из очень многих факторов заявил глава профильного департамента МИД

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов ранее заявил, что в Совете Безопасности ООН нет консенсуса по поводу кандидата на пост генсека. Он уточнил, что претенденты, не способные получить достаточную поддержку, уже "зашатались".

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что среди кандидатов на пост генерального секретаря всемирной организации есть люди, достойные этой должности.