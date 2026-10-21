ОАЭ предложили свою кандидатуру на пост генсека ООН WAM: ОАЭ выдвинули госминистра Нусейбу кандидатом на пост главы ООН

Москва21 окт Вести.Объединенные Арабские Эмираты официально выдвинули свою кандидатуру на пост генерального секретаря ООН – государственного министра Лану Заки Нусейбу.

Соответствующее письмо президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян направил председательству Генассамблеи и Совету безопасности ООН, сообщает агентство WAM.

До назначения госминистром Нусейба занимала должность постоянного представителя ОАЭ во Всемирной организации.

В настоящее время на пост генсека ООН претендуют шесть кандидатов: Кэролин Родригес-Биркетт (Гайана), Ребека Гринспан (Коста-Рика), Рафаэль Гросси (Аргентина), Мария Фернанда Эспиноса (Эквадор), Олара Отунну (Уганда) и Ивонн Баки (Эквадор). Некоторое время назад из предвыборной гонки выбыл экс-президент Сенегала Маки Саль.

Срок полномочий действующего главы Всемирной организации Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.