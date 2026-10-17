Москва17 окт Вести.Бывший президент Сенегала Маки Саль вышел из предвыборной гонки за пост Генерального секретаря ООН.

Я принял такое решение из чувства ответственности в надежде, что это поможет выдвижению согласованной кандидатуры в Совете безопасности