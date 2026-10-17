Москва17 октВести.Бывший президент Сенегала Маки Саль вышел из предвыборной гонки за пост Генерального секретаря ООН.
Я принял такое решение из чувства ответственности в надежде, что это поможет выдвижению согласованной кандидатуры в Совете безопасностиотметил Саль в письме Совбезу ООН
Решение принято после переговоров с главами ряда африканских стран.
Срок работы нынешнего Генсека ООН Антониу Гутерреша завершится 31 декабря 2026 года.
На пост Генсека ООН претендуют Кэролин Родригес-Биркетт (Гайана), Ребека Гринспан (Коста-Рика), Рафаэль Гросси (Аргентина), Мария Фернанда Эспиноса (Эквадор), Олара Отунну (Уганда) и Ивонн Баки (Эквадор).