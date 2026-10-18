AP: ни один кандидат в генсеки Совбеза ООН не получил единогласного одобрения

В Совбезе ООН не смогли согласовать кандидатуру нового генсека AP: ни один кандидат в генсеки Совбеза ООН не получил единогласного одобрения

Москва18 окт Вести.Ни один из семи кандидатов на пост генерального секретаря Совета безопасности ООН не заручился поддержкой всех постоянных членов Совбеза организации, обладающих правом вето. Об этом пишет Associated Press.

Правом вето обладают США, Россия, Китай, Великобритания и Франция.

Отсутствие решения оставляет возможность для выдвижения новых кандидатов. Пока ведущими кандидатами являются глава торгового подразделения ООН, представительница Коста-Рики Ребека Гринспан, руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси из Аргентины и постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. При этом против каждого из них выступили по два постоянных члена Совбеза.

Как были распределены голоса - неизвестно, однако в последние несколько недель представители администрации США дали понять, что ни один из кандидатов "не идеален". По информации издания, позиция Вашингтона пока формируется и будет известна в ближайшие дни.

17 октября сообщалось, что Гринспан лидировала в шестом туре неофициального голосования в Совбезе ООН по кандидатурам на пост нового генсека организации, однако получила как минимум два вето от постоянных членов Совбеза.