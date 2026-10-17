США и Британия заблокировали кандидатуру Гринспан на пост главы ООН Ребека Гринспан выиграла тур выборов генсека ООН, но получила вето в Совбезе

Москва17 окт Вести.Глава ЮНКТАД Ребека Гринспан лидировала в шестом туре неофициального голосования в Совбезе ООН по кандидатурам на пост нового генсека организации, однако получила как минимум два вето от постоянных членов Совбеза. Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на портал Passblue.

В ходе голосования постоянные члены СБ (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) впервые использовали цветные бюллетени, обозначающие право вето. Гринспан набрала 9 голосов "за", один "воздержался" и пять "против", причем против выступили два постоянных члена Совбеза — по неофициальным данным, США и Великобритания.

Наличие хотя бы одного вето от постоянного члена лишает кандидата возможности быть рекомендованным на пост генсека. Борьбу за должность продолжают восемь человек, а полномочия нынешнего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.