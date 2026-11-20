Поддержку всех пяти стран Совбеза ООН не получил ни один из кандидатов в генсеки

Представитель Коста-Рики набрала 10 голосов в поддержку на пост генсека ООН Поддержку всех пяти стран Совбеза ООН не получил ни один из кандидатов в генсеки

Москва20 ноя Вести.Заручиться поддержкой всех пяти постоянных членов Совета Безопасности не удалось ни одному из кандидатов на пост генерального секретаря ООН. Об этом со ссылкой на дипломатов Всемирной организации сообщает ТАСС.

Наибольшей поддержкой заручилась представитель Коста-Рики Ребека Гринспан. Она получила 10 из 15 голосов в поддержку своей кандидатуры. За нее проголосовали три постоянных члена Совбеза. Против высказались представители четырех стран, включая двух постоянных членов Совета Безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси набрал восемь положительных и шесть отрицательных отзывов. В числе отрицательных отзывов три были от постоянных представителей Совбеза. Одно из государств, входящее в состав Совбеза, не выразило своего мнения по его кандидатуре.

Семь стран поддержали кандидатуру представительницы ОАЭ Ланы Нусейбе, шесть выступили против, включая трех постоянных членов. Шесть положительных и шесть отрицательных отзывов собрала представительница Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Против ее кандидатуры проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности.

Полномочия Антониу Гутерриша, действующего генсека ООН, истекают 31 декабря 2026 года. Сейчас проходят опросы, которые позволят приступить к выбору его преемника. При этом предварительные опросы не являются официальным голосованием.

Для того, чтобы кандидат мог быть рекомендован Генеральной Ассамблее ООН, ему надо получить голоса девяти членов Совбеза. При этом ни одно из государств с правом вето, а это Россия, США, Китай, Франция и Великобритания, не должно возражать против его кандидатуры.

МИД России отметил, что выбор кандидатов на пост Генсека ООН идет непросто.