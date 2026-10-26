Орбана призвали вступить в борьбу за пост генсека ООН WSJ: Вашингтон призывает Орбана вступить в борьбу за пост генсека ООН

Москва26 окт Вести.Белый дом призывает бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источники в трех странах подтверждают, что администрация [президента США Дональда] Трампа выдвинула Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН. США призвали бывшего премьер-министра Венгрии принять участие в выборах и даже предложили ему эту идею. План ожидает окончательного утверждения говорится в публикации

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года. В настоящий момент на этот пост заявлены семь кандидатов. Один из претендентов на эту должность – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля 2026 года Виктор Орбан и его партия "ФИДЕС" потерпели поражение, уступив оппозиционной партии "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.