WSJ: США считают, что Орбан мог бы претендовать на пост Генсека ООН

WSJ: в Вашингтоне уверены, что Орбан мог бы стать новым Генсеком ООН WSJ: США считают, что Орбан мог бы претендовать на пост Генсека ООН

Москва26 окт Вести.Администрация США уверена, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы стать подходящим кандидатом на должность Генерального секретаря ООН, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

США хотели бы вступления Орбана в борьбу за должность главы ООН и считают, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой России и Китая, отмечает WSJ.

Госдепартамент полагает, что Орбан смог бы обеспечить себе поддержку десяти из 15 членов Совета Безопасности ООН, причем восемь голосов можно получить без особых проблем.

Основной вопрос состоит в том, насколько Британия и Франция готовы выступить против мнения большинства. Эти страны обычно осторожно подходят к применению права вето, уточняет WSJ.

Орбан придерживается "правильной идеологии" и умеет руководить в условиях враждебной обстановки, полагают в администрации США. Американские чиновники говорили о том, что кандидатом может стать "кто-нибудь вроде Орбана", а затем задумались, почему бы не сделать кандидатом самого Орбана.

Второй, он же последний срок Антониу Гутерриша на посту Генсека ООН завершится 31 декабря 2026 года.

Португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру​​​ заявил, что Гутерриш может стать президентом Португалии.