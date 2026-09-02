"Фидес": запрет на возвращение Орбана к власти теоретически может быть отменен

В Венгрии назвали условие, при котором Орбан сможет вернуться к власти "Фидес": запрет на возвращение Орбана к власти теоретически может быть отменен

Москва2 сен Вести.Запрет на возвращение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к власти в 2030 году может быть отменен, если его партия "Фидес" получит соответствующий мандат от избирателей. Об этом заявил лидер фракции "Фидес" в венгерском парламенте Янош Бока.

Парламент Венгрии в июне принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера​​​. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост.

Исходя из действующих конституционных правил, Виктор Орбан не может быть ни членом парламента, ни премьер-министром в 2030 году. Но если "Фидес" получит соответствующий мандат избирателей, мы сможем даже переписать правила, что может открыть новые возможности заявил Бока в подкасте "Форума гражданского альянса"

Он также раскритиковал ограничение сроков полномочий премьера и депутатов парламента, так как это "сужает политическую конкуренцию юридическими средствами".

13 июля венгерский парламент принял предложенную премьер-министром Петером Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, ограничение депутатских сроков 12 годами. Виктор Орбан в свою очередь раскритиковал это ограничение, поскольку половина депутатов от партии "Фидес" не сможет баллотироваться на следующих выборах.