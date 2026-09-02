Москва2 сенВести.Запрет на возвращение бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к власти в 2030 году может быть отменен, если его партия "Фидес" получит соответствующий мандат от избирателей. Об этом заявил лидер фракции "Фидес" в венгерском парламенте Янош Бока.
Парламент Венгрии в июне принял поправку к конституции, которая ограничивает двумя сроками время нахождения на посту премьера. Поправка имеет обратную силу, поэтому закрывает для Орбана возможность возвращения на этот пост.
Исходя из действующих конституционных правил, Виктор Орбан не может быть ни членом парламента, ни премьер-министром в 2030 году. Но если "Фидес" получит соответствующий мандат избирателей, мы сможем даже переписать правила, что может открыть новые возможностизаявил Бока в подкасте "Форума гражданского альянса"
Он также раскритиковал ограничение сроков полномочий премьера и депутатов парламента, так как это "сужает политическую конкуренцию юридическими средствами".
13 июля венгерский парламент принял предложенную премьер-министром Петером Мадьяром поправку к конституции, предусматривающую, в том числе, ограничение депутатских сроков 12 годами. Виктор Орбан в свою очередь раскритиковал это ограничение, поскольку половина депутатов от партии "Фидес" не сможет баллотироваться на следующих выборах.