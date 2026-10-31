Рубио подчеркнул важность сохранения диалога между Россией и США Рубио заявил, что США важно всегда сохранять диалог с Россией

Москва31 окт Вести.Соединенным Штатам важно всегда сохранять диалог с Россией, особенно учитывая размер ее ядерного потенциала. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Атланте по итогам министерской встречи "Большой двадцатки" (G20) в Атланте.

Россия обладает значительным арсеналом ядерного оружия. Возможно, люди об этом забыли, но мы хотели бы напомнить вам, что, на мой взгляд, это важно в любом случае. Оставляя в стороне все остальное, всегда важно, чтобы между США и Россией на каком-то уровне поддерживались контакты из-за опасности эскалации в будущем сказал он

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на долговременный характер разногласий между Москвой и Вашингтоном, российская сторона положительно воспринимает заинтересованность США в продолжении диалога.