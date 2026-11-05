Войтоловский: Рубио вряд ли уберут, к тому же он совмещает несколько должностей

Войтоловский прокомментировал слухи о возможной смене госсекретаря США Войтоловский: Рубио вряд ли уберут, к тому же он совмещает несколько должностей

Москва5 ноя Вести.Слухи о возможной смене госсекретаря США Марко Рубио вряд ли воплотятся в реальность, тем более что он совмещает сразу два ключевых государственных поста. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

В качестве возможного преемника Рубио в американской прессе называют посла США в Индии Серджио Гора. По словам Войтоловского, Гор – эффективный и деятельный представитель Соединенных Штатов и личное доверенное лицо Трампа, но Рубио, вероятно, останется на своем посту.

Марко Рубио все-таки политический назначенец, причем очень высокого уровня. Пока ни о смене госсекретаря, ни о смене советника по национальной безопасности речи не идет. Кстати, хочу отметить, что Марко Рубио соединяет две позиции: госсекретаря… и советника по национальной безопасности. Такого давно не было, хотя бывало раньше в американской истории. И, в общем-то, это огромная нагрузка на самого Марко Рубио, но одновременно это способ консолидировать все внешнеполитические ресурсы в руках и Рубио, и президента Трампа. Потому что в лояльности Рубио президенту Трампу сомневаться не приходится заявил Войтоловский

Ранее сообщалось, что после поражения республиканцев на промежуточных выборах в администрации Трампа обсуждают, кто может сменить Рубио на посту госсекретаря, — среди возможных кандидатов называли посла США в Индии Серджио Гора, однако сам Гор назвал эти слухи "полной и абсолютной чушью".