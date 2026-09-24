Штатный штрейкбрехер: политолог о роли Рубио в российско-украинских переговорах Политолог Сардарян рассказал о роли Рубио в срыве международных договоренностей

Москва24 сен Вести.Госсекретарь США Марко Рубио целенаправленно блокирует любые дипломатические инициативы стран, используя тактику провокаций и кулуарного вето для срыва переговорных процессов.

Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По мнению эксперта, встречи госсекретаря с российской стороной носят постановочный характер. Заранее озвучиваются заведомо невыполнимые условия, чтобы впоследствии обвинить Россию в несоблюдении договоренностей, которые, по сути, даже не были предметом реального обсуждения.

Марко Рубио - это штатный штрейкбрехер, у которого задача сорвать любой возможный переговорный процесс. Если с иранцами разговаривал [вице-президент США] Джей Ди Венс, то [госсекретарь США] Марко Рубио, по утверждениям американской прессы, накладывает просто вето кулуарно на любые возможности договоренности. Если он встречается с русскими, то он заранее заявляет такие вещи, которые не будут выполняться ... чтобы через очень короткий период времени сказать, что русские нарушили обещания и не следуют той линии, которую обсуждали, хотя это, очевидно, и не обсуждалось никоим образом заявил Сардарян

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что завершение конфликта на Украине отвечало бы логике интересов России, однако это не означает, что боевые действия обязательно прекратятся.