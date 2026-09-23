Москва23 сенВести.Завершение конфликта на Украине отвечало бы логике интересов России, однако это не означает, что боевые действия обязательно прекратятся. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.
Американский госсекретарь в интервью ведущему Сиду Розенбергу в эфире программы Sid & Friends in the Morning на радиостанции 77 WABC прокомментировал вопрос гарантий завершения украинского конфликта.
Совершенно логично конфликт [для России] прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегдасказал он
Ранее МИД России заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудят разногласия Москвы и Вашингтона, а также налаживание взаимодействия между странами.