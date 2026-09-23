Рубио назвал завершение конфликта на Украине логичным для России Рубио считает, что завершение украинского конфликта отвечает интересам РФ

Москва23 сен Вести.Завершение конфликта на Украине отвечало бы логике интересов России, однако это не означает, что боевые действия обязательно прекратятся. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

Американский госсекретарь в интервью ведущему Сиду Розенбергу в эфире программы Sid & Friends in the Morning на радиостанции 77 WABC прокомментировал вопрос гарантий завершения украинского конфликта.

Совершенно логично конфликт [для России] прекратить. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда сказал он

Ранее МИД России заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведут встречу 23 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудят разногласия Москвы и Вашингтона, а также налаживание взаимодействия между странами.