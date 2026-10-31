Рубио обсудил с Лавровым перспективы встречи Путина и Трампа

Рубио сообщил, что обсудил с Лавровым возможные контакты Путина и Трампа Рубио обсудил с Лавровым перспективы встречи Путина и Трампа

Москва31 окт Вести.Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что коротко пообщался в Атланте с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Американский политик сообщил, что обсудил с Лавровым перспективы встречи президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце сказал Рубио журналистам по итогам министерской встречи G20

Госсекретарь США также отметил, что Москве и Вашингтону следует поддерживать контакты из-за опасности эскалации в будущем.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров в Атланте пообщался с коллегами "на ногах", в том числе с Рубио.

Саммит министров иностранных дел G20 проходит в Атланте 30-31 октября в преддверии саммита лидеров "Большой двадцатки" (G20) – он состоится в Майами 14-15 декабря.