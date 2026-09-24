Рубио: контакты между США и СССР помогли предотвратить войну Рубио: контакты США и СССР помогли предотвратить начало настоящей войны

Москва24 сен Вести.Контакты между США и СССР даже в разгар холодной войны помогли предотвратить настоящую войну, заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РИА Новости.

Даже в разгар холодной войны, в разгар угрозы ядерного уничтожения и прекращения жизни на Земле, США часто общались и встречались с российскими официальными лицами. И спасибо советским официальным лицам и Богу, что мы это сделали, потому что это предотвратило настоящую войну приводит РИА Новости слова Рубио

Обязанность США и России заключается в возможности взаимодействовать на самом высоком уровне, подчеркнул госсекретарь.

Президент Владимир Путин заявил, что руководители спецслужб России и США поддерживают контакты, в том числе прямые, причем подобные контакты были "даже в самые сложные времена холодной войны".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада перестали общаться с Россией и почти вернулись к состоянию холодной войны.