Москва12 сенВести.Страны Запада практически перестали общаться с Россией и почти вернулись к состоянию холодной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что инициатива по прекращению диалога с Москвой исходила исключительно от западных стран.
В интервью RT он пояснил, что такая позиция государств привела к конфликтам и нестабильности в мире.
У России сейчас нет отношений с европейскими странами. С Соединенными Штатами минимальные отношения. И это произошло не потому, что Россия так хотела. Это произошло, потому что так хотели онипояснил Песков
Он призвал не ограничивать внимание только повесткой США и стран Европы. Песков назвал глобальное большинство на Севере и на Юге более богатым пространством. Россия, по его словам, считает, что будущее за многообразием.
Ранее Путин объявил, что в прошлое уходит эпоха однополярной системы миропорядка, которая обслуживала лишь небольшую группу стран.
Ранее на саммите БРИКС в Нью-Дели Песков заявил, что Россия пояснила всем странам свою позицию по украинскому вопросу.