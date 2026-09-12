Песков: Запад почти вернулся к состоянию холодной войны с Россией

Песков констатировал, что Запад почти вернулся к состоянию холодной войны с РФ Песков: Запад почти вернулся к состоянию холодной войны с Россией

Москва12 сен Вести.Страны Запада практически перестали общаться с Россией и почти вернулись к состоянию холодной войны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что инициатива по прекращению диалога с Москвой исходила исключительно от западных стран.

В интервью RT он пояснил, что такая позиция государств привела к конфликтам и нестабильности в мире.

У России сейчас нет отношений с европейскими странами. С Соединенными Штатами минимальные отношения. И это произошло не потому, что Россия так хотела. Это произошло, потому что так хотели они пояснил Песков

Он призвал не ограничивать внимание только повесткой США и стран Европы. Песков назвал глобальное большинство на Севере и на Юге более богатым пространством. Россия, по его словам, считает, что будущее за многообразием.

Ранее Путин объявил, что в прошлое уходит эпоха однополярной системы миропорядка, которая обслуживала лишь небольшую группу стран.

Ранее на саммите БРИКС в Нью-Дели Песков заявил, что Россия пояснила всем странам свою позицию по украинскому вопросу.