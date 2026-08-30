Песков: для РФ важнее СВО и безопасность в Европе, чем события за океаном

Песков назвал обеспечение безопасности в Европе приоритетом для России Песков: для РФ важнее СВО и безопасность в Европе, чем события за океаном

Москва30 авг Вести.Для России гораздо важнее выстраивание национальной и европейской безопасности, чем налаживание отношений со странами за океаном. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что для Москвы не может быть приоритетом диалог с США.

Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континенте сказал Песков

По его словам, ВСУ осознают свое неизбежное поражение на фронте, а потому перешли на удары по гражданским объектам.

Ранее пресс-секретарь подтвердил, что президент России Владимир Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.