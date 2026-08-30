Москва30 авгВести.Для России гораздо важнее выстраивание национальной и европейской безопасности, чем налаживание отношений со странами за океаном. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что для Москвы не может быть приоритетом диалог с США.
Для нас приоритетом является решение тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Это задача номер один. А также выстраивание новой архитектуры безопасности на нашем собственном континенте, на европейском континентесказал Песков
По его словам, ВСУ осознают свое неизбежное поражение на фронте, а потому перешли на удары по гражданским объектам.
Ранее пресс-секретарь подтвердил, что президент России Владимир Путин не проводил личную встречу с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом.