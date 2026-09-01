Путин заявил о постоянных контактах между спецслужбами России и США

Путин: контакты между спецслужбами всегда есть Путин заявил о постоянных контактах между спецслужбами России и США

Москва1 сен Вести.Между руководителями спецслужб России и США поддерживаются контакты, в том числе прямые. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию.

Он напомнил, что подобные контакты были "даже в самые сложные времена холодной войны", а в настоящее время "тем более они осуществляются".

Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты сказал глава государства

Что касается расширения участников переговорного процесса, Москва выступает, прежде всего, за конкретное содержание диалога. Если кто-то может внести конкретный вклад, Россия только "за", подчеркнул президент.